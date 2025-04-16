16 апреля исполняется 96 лет пермской нефти

16 апреля 1929 года экспедицией геолога Павла Преображенского в Верхнечусовских Городках было открыто первое на Урале и первое в советский период нефтяное месторождение. Это открытие подтвердило, что в Прикамье есть большие запасы нефти, и положило начало активным геологоразведочным работам, итогом которых стало открытие Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, на тот момент одной из крупнейших в стране. Она простирается от Нижней Волги до Республики Коми.

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Благодаря самоотверженной работе и настойчивости Павла Преображенского было открыто еще одно месторождение – Краснокамское. В Великую Отечественную войну оно приобрело ключевое значение для снабжения армии, став «вторым Баку». Из столицы Азербайджанской СССР и других городов на Урал было эвакуировано более 5 тыс. специалистов-нефтяников. И если к началу войны в Прикамье добывалось 150 тыс. тонн нефти в год, то к 1943 году объем добычи увеличился до 210,7 тыс. тонн. Девизом пермских нефтяников стал «Нефть – фронту».

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За четыре военных года в Прикамье было добыто 1 млн тонн нефти и произведено свыше 400 тыс. тонн нефтепродуктов. Кроме того, нефтяники разработали новейшие виды бурового оборудования и буровых растворов. Почти половину работников в добыче и переработке нефти составляли женщины, сменившие на трудовых постах мужчин, которые ушли на фронт. Прикамская нефть стала горючим Победы.

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