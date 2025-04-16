На устранение последствий «шторма века» в Крыму понадобится еще 33 млрд рублей
На восстановление инфраструктуры в Крыму, разбитой полтора года назад «штормом века», понадобится еще 33 млрд руб. Об этом на заседании президиума Госсовета Крыма сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
По его словам, в прошлом году на полуострове отремонтировали 24 объекта в Ялте, Алуште и курортном поселке Николаевка. На набережных заменили покрытие и ограждения, восстановили пляжи. Потратили на это, отметил чиновник, 4,6 млрд руб. из федерального бюджета при софинансировании из крымской казны.
«Еще более 50 объектов нуждаются в реконструкции. На это ориентировочно понадобится еще 33,1 млрд руб.»,— добавил господин Константинов.
Напомним, сильный шторм накрыл Крымский полуостров в ночь на 26 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра местами превышала 140 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли 5 человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации. Общий ущерб от непогоды оценили почти в 70 млрд руб.