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Коммерсантъ FM
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На устранение последствий «шторма века» в Крыму понадобится еще 33 млрд рублей

На восстановление инфраструктуры в Крыму, разбитой полтора года назад «штормом века», понадобится еще 33 млрд руб. Об этом на заседании президиума Госсовета Крыма сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По его словам, в прошлом году на полуострове отремонтировали 24 объекта в Ялте, Алуште и курортном поселке Николаевка. На набережных заменили покрытие и ограждения, восстановили пляжи. Потратили на это, отметил чиновник, 4,6 млрд руб. из федерального бюджета при софинансировании из крымской казны.

«Еще более 50 объектов нуждаются в реконструкции. На это ориентировочно понадобится еще 33,1 млрд руб.»,— добавил господин Константинов.

Напомним, сильный шторм накрыл Крымский полуостров в ночь на 26 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра местами превышала 140 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли 5 человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации. Общий ущерб от непогоды оценили почти в 70 млрд руб.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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