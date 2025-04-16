На устранение последствий «шторма века» в Крыму понадобится еще 33 млрд рублей

На восстановление инфраструктуры в Крыму, разбитой полтора года назад «штормом века», понадобится еще 33 млрд руб. Об этом на заседании президиума Госсовета Крыма сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По его словам, в прошлом году на полуострове отремонтировали 24 объекта в Ялте, Алуште и курортном поселке Николаевка. На набережных заменили покрытие и ограждения, восстановили пляжи. Потратили на это, отметил чиновник, 4,6 млрд руб. из федерального бюджета при софинансировании из крымской казны.

«Еще более 50 объектов нуждаются в реконструкции. На это ориентировочно понадобится еще 33,1 млрд руб.»,— добавил господин Константинов.

Напомним, сильный шторм накрыл Крымский полуостров в ночь на 26 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра местами превышала 140 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли 5 человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации. Общий ущерб от непогоды оценили почти в 70 млрд руб.

Александр Дремлюгин, Симферополь