В Telegram распространяют вирусы под видом модов на Roblox и Minecraft

В мессенджере Telegram обнаружили ботов, распространяющих вредоносные программы на ОС Android. Злоумышленники предлагают пользователям скачать модификации на популярные игры Roblox, Minecraft и другие приложения, сообщили в департаменте Digital Risk Protection F6 (бывшая F.A.C.C.T.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Компания привела в пример Telegram-канал «Роблокс моды», где якобы доступны модификации для разных игр, а также «приложение TikTok без ограничений и рекламы». При переходе по ссылкам, размещенным на канале, пользователь попадает в бот, который просит пользователя подписаться на несколько сообществ и скачать файл с вредоносным программным обеспечением. Оно способно красть данные о банковских аккаунтах, логинах, паролях и выполнять удаленные команды, сообщает F6.

В компании призвали пользователей не переходить по подозрительным ссылкам и не участвовать в сомнительных раздачах. Также среди рекомендаций — включить инструменты безопасности в мессенджерах: двухфакторную идентификацию и дополнительный пароль.