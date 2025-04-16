Лавров рассказал, как РФ работает над спасением иностранцев от неолиберализма

Совет глав субъектов РФ при МИД России определился с созданием рабочей группы. Она на региональном уровне будет выполнять указ президента об оказании поддержки иностранцам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Группу возглавил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Главная цель — создать прозрачные, понятные и удобные условия для переезда в нашу страну и адаптации граждан из тех стран, где агрессивно навязываются противоестественные модели поведения, модели жизни, где навязываются деструктивные неолиберальные установки, которые наносят серьезный ущерб нравственному здоровью людей»,— сказал министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов при МИД России.

Сергей Лавров также заявил, что все больше иностранцев смотрят на Россию «как на хранительницу-защитницу традиционных ценностей», передает «РИА Новости». Он уверил, что для людей страна становится не просто объектом интереса и симпатии.

Подробнее о работе над указом президента — в материале «Ъ» «Традиционные российские переоценности».

Александр Рыльский