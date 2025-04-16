В 2025 году в Сочи установят 300 новых камер видеонаблюдения

Власти Сочи планируют до конца 2025 года установить 300 новых камер видеонаблюдения в рамках системы «Безопасный город», сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале. После этого общее количество устройств на курорте приблизится к 4 тыс. единиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«В этом году при поддержке края добавим еще 300 камер системы "Безопасный город". Их общее число на курорте в итоге приблизится к 4 тыс. Установку новой техники планируем начать летом, точки определим совместно с нашими правоохранительными органами»,— сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.

Аппаратно-программный комплекс функционирует в городе с момента подготовки к зимней Олимпиаде-2014. В 2024 году муниципалитет дополнительно смонтировал 449 камер за счет федерального, регионального и местного финансирования. Около половины устройств разместили на пляжах на средства курортного сбора. Сейчас парк техники насчитывает примерно 3,7 тыс. единиц.

Система видеонаблюдения охватывает места массового пребывания граждан и социально значимые объекты, в том числе парки, скверы, пляжи, спортплощадки, торговые центры, пешеходные переходы, дороги и транспортные узлы.

Ежемесячно операторы Единой дежурно-диспетчерской службы направляют в правоохранительные органы до 100 информационных материалов о выявленных нарушениях. В 2024 году с помощью комплекса «Безопасный город» раскрыто 307 противоправных деяний.

Мария Удовик