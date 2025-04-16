Бывший топ-менеджер «Протон ПМ» назначен замглавы Кунгура

Заместителем главы Кунгурского округа по развитию территории назначен Сергей Толчин. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Ранее в СМИ появилась информация о том, что он является основным кандидатом на пост главы Кунгура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Толчин

Фото: ВК Протон Сергей Толчин

Фото: ВК Протон

Напомним, должность главы Кунгурского округа стала вакантной после ухода Вадима Лысанова, который возглавлял муниципалитет с 2020 года. Сейчас в округе проводится конкурс на замещение должности главы.

Сергей Толчин в 1997 году окончил Пермский государственный университет по специальности - биология. В 2005-2006 годах занимал должность главного специалиста департамента промышленности и природопользования администрации Пермской области. В 2006 - 2007 годах - начальник отдела, заместитель начальника департамента промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации города Перми. В 2008 году - начальник департамента промышленной политики, с 2009 года работал в министерстве промышленности Пермского края. В последнее время работал на АО «Протон-ПМ» и руководил проектом по созданию технополиса «Новый Звездный».