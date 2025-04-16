В Туве за 800 млн рублей построят шестой мост через Енисей

Шестой мост через реку Енисей построят в Туве. Он будет находиться в районе села Баян-Кол. Согласно распоряжению главы республики Владислава Ховалыга, минтрансу региона необходимо разработать проект объекта до конца 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В 2021 году с просьбой построить асфальтированную дорогу к главе Тувы обратились жители сел Баян-Кол и Терлиг-Хая. Они сообщили, что каждый год единственную грунтовую дорогу разрушают талые и дождевые воды с гор. Из-за этого населенные пункты оказываются отрезаны от столицы республики Кызыла.

«Расчеты показали, что прокладка асфальтобетонного полотна с устройством дренажных сооружений обойдется республике в 2,6 млрд руб. Выделение таких средств не представляется возможным»,— сообщили в правительстве республики.

В связи с этим власти приняли решение о строительстве быстровозводимого разборного моста. Предварительно его стоимость оценивается в 800 млн руб.

Александра Стрелкова