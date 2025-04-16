Прокуратура начала проверку после избиения подростка мужчиной в Пензе

Прокуратура Ленинского района Пензы приступила к проверке по факту избиения подростка мужчиной. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По данным СМИ, мужчина избил подростка на ул. Московской областного центра. Произошло это вечером накануне, во вторник. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

Как только проверка завершится, надзорное ведомство решит вопрос о принятии мер реагирования. Также прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки, которую проводят по данному факту правоохранительные органы.

Павел Фролов