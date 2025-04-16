На капремонт кинотеатра «Победа» в Уфе выделят еще до 6 млн рублей

Управление капитального строительства администрации Уфы на аукционе 28 апреля планирует выбрать подрядчика капремонта наружных сетей водоснабжения и водоотведения кинотеатра «Победа», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 6,2 млн руб., его оплатят за счет городского бюджета.

Подрядчик должен провести работы до 1 августа.

Здание, которое является объектом культурного наследия, находится на Первомайской улице, 41.

В начале апреля мэрия заключила контракт на первый этап технологического оборудования здания с ООО «Альбит» за 48,8 млн руб. Компания была единственным участником аукциона, контракт заключен по начальной цене.

В марте и апреле управление дважды пыталось найти подрядчика капремонта наружных сетей теплоснабжения и электроснабжения здания за 5,86 млн руб., но желающих не было.

Кинотеатр «Победа» построен в 1949 году. В 1958 году кинотеатр был переделан под широкоэкранный формат, а в 1976 году его внесли в единый государственный реестр объектов культурного наследия. В 2017 году после банкротства собственника кинотеатр закрылся и был выставлен на продажу. Сейчас его планируют переоборудовать в Театр юного зрителя на 400 мест.

Майя Иванова