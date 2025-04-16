В столице Кубани в 1,5 раза выросла скорость мобильного интернета

МегаФон ускорил мобильную сеть в Краснодаре — теперь жители и гости загружают данные быстрее, а связь остается стабильной даже при высокой нагрузке на сеть.

Фото: пресс-служба компании Мегафон

Это стало возможным благодаря модернизации телеком-оборудования: оператор провел рефарминг — частоты 3G были переведены в современный стандарт 4G/LTE. В результате скорость интернета и емкость сети выросли на 50%.

С начала года объемы дата-трафика в деловой и одновременно туристической краевой столице выросли на 16%. Чтобы растущее потребление не сказывалось на времени загрузки файлов, оператор провел масштабное обновление оборудования. Это позволяет обслуживать одновременно большее число абонентов с привычным уровнем сервиса. В первую очередь работы провели в локациях, где мобильный интернет наиболее востребован.

Преобразования затронули более 80 телеком-объектов в жилых кварталах, крупных торговых центрах, парках, муниципальных учреждениях как в старой, так и в новой частях Краснодара. Изменения заметны на въезде в город по Ейскому шоссе, в районе Западного и Восточного обходов, вдоль набережной Кубани, на улицах микрорайонов Гидростроителей и Пашковского. Кроме того, работы прошли и в пригороде: поселках Знаменский и Индустриальный, станицах Елизаветинской и Старокорсунской, хуторе Ленина.

«Мы продолжаем применять новейшие технологии и инструменты для того, чтобы жители и гости краевой столицы чувствовали себя комфортно. Рефарминг — одно из таких решений, которое позволяет значительно улучшить пользовательский опыт. Благодаря проведённым работам наши абоненты теперь могут передавать данные на скорости до 150 Мбит/с»,— прокомментировал директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

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