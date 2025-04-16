УФАС обязало отменить итоги конкурса на капремонт канализации в Нефтекамске

УФАС по Башкирии предписало отменить результаты конкурса на капремонт самотечного коллектора по улице Строителей и улице Ленина в Нефтекамске протяженностью 3,5 км, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства. Цена контракта — 354,6 млн руб. Закупка проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Заказчиком является ГКУ «Управление по обеспечению деятельности жилищно-коммунального комплекса РБ». Работы необходимо завершить до конца ноября 2026 года.

Управление признало обоснованной жалобу ООО «Нефтегазстрой». Комиссия УФАС выявила, что заявку компании отклонили неправомерно, с нарушением закона «О контрактной системе». Конкурсная комиссия без всяких оснований не засчитала договор на 12 млрд рублей, предоставленный «Нефтегазстроем» в качестве подтверждения своего опыта.

УФАС обязало заказчика пересмотреть заявки участников в соответствии с законом. Будет возбуждено административное дело, отмечается в сообщении.

По данным на сайте госзакупок, в конкурсе участвовали пять компаний. Победитель предложил исполнить контракт за 318,3 млн руб., а другие участники — от 339,5 млн руб. Их названия не указаны в протоколе.

ООО «Нефтегазстрой», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Нефтекамске в июле 2002 года. Компания занимается строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Нурихану Дильмиеву принадлежит 10%, а его сыновьям Азату и Ильшату — по 45%. Выручка в 2024 году равнялась 9,2 млрд руб., чистая прибыль — 74 млн руб.

Майя Иванова