В Невинномысске по инициативе жителей благоустроят сквер на улице Гагарина

В Невинномысске началось благоустройство сквера на улице Гагарина, 64. Выбор нового общественного пространства сделали сами жители путем голосования, сообщил в Telegram-канале глава города Михаил Миненков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Невинномысска Фото: Администрация Невинномысска

«Все деревья, решение о сохранении которых принято совместно с жителями, отмечены на плане устройства сквера»,— сообщил глава Невинномысска.

Перед запуском строительных работ администрация провела встречу с горожанами, обеспокоенными судьбой многолетних елей на территории будущего сквера.

Проект реализуется в рамках программы губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова «Поддержка местных инициатив Ставропольского края». После завершения конкурсных процедур заключен муниципальный контракт.

В обновленном сквере специалисты обустроят пешеходные дорожки, проведут озеленение, установят скамейки и урны. Также территорию оснастят системой видеонаблюдения и освещением. По согласованию с жителями в сквере появится детская игровая зона.

Николай Аксенов