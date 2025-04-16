8 тысяч болельщиков намерены купить билеты на матчи «Локомотива»

Ярославский ХК «Локомотив» объявил о старте продаж билетов на пятый матч серии четвертьфинала. 19 апреля на «Арене-2000» «железнодорожники» встретятся с омским «Авангардом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

По данным на 11:10 16 апреля, в электронной очереди для покупки билетов стоят 8360 человек. До 17:00 18 апреля билеты смогут выкупить владельцы сезонных абонементов, посетившие предыдущие домашние игры.

Напомним, что сейчас счет в серии 2-1 в пользу «Локомотива». Четвертая игра серии пройдет 17 апреля в Омске, а потом переедет в Ярославль. Если «железнодорожники» одержат победу в игре 17 апреля, то матч 19 апреля будет решающим.