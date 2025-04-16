В Челябинске военному дали шесть лет колонии за неявку на службу после отпуска

Челябинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего по контракту из Курганской области виновным в неявке на службу без уважительной причины в период мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права в течение четырех лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сообщает пресс-служба суда.

Суд и следствие установили, что в марте 2024 года контрактник получил отпуск, из которого должен был вернуться на службу в середине апреля того же года. Но в установленный срок военнослужащий в часть не прибыл и продолжал жить у себя дома в Курганской области. В июле 2024 года контрактника задержали сотрудники военной комендатуры.

Окончательный приговор военный суд вынес с учетом уже имеющейся судимости зауральца, от исполнения наказания по которой он уклонялся. Ранее ему назначили принудительные работы с удержанием 5% заработка в доход государства и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор в законную силу не вступил.