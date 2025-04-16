В двух городах Татарстана произошли инциденты с газом в многоквартирных домах

В Казани и Бугульме произошли инциденты с газом в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.

В столице республики 14 апреля в доме по улице Гарифьянова аварийная служба обнаружила утечку газа из-за негерметичного соединения трубы сразу после запорного крана в четвертом подъезде. Для устранения риска специалисты перекрыли подачу газа, оставив без снабжения 9 квартир. Последняя проверка газового оборудования в доме проводилась 21 февраля.

«Газоснабжение будет восстановлено только после устранения всех замечаний и при наличии доступа ко всем квартирам», — сообщили в пресс-службе.

В Бугульме в тот же день в квартире одного из домов произошел пожар. Предполагаемая причина — неосторожность при курении. Находящаяся в квартире газовая плита в момент пожара была отключена, а газопровод перекрыт заглушкой. В целях профилактики газ был отключен во всем подъезде, но к настоящему моменту подача уже возобновлена.

Артём Дергунов