Суд отказал прокуратуре в увольнении экс-главы Кунгура из-за утраты доверия

Кунгурский городской суд отказал прокуратуре в удовлетворении заявления об изменении формулировки увольнения бывшего главы муниципалитета Вадима Лысанова, сообщает Ura.ru. По мнению надзорного органа, господин Лысанов, возглавляя Кунгурский муниципальный округ, не принял мер для урегулирования конфликта интересов. Последний возник между главой и руководителем одного из муниципальных подразделений в связи с близкими отношениями. Прокуратура пыталась добиться увольнения Вадима Лысанова в связи с утратой доверия через представление в городскую думу. Депутаты акт прокурорского реагирования оставили без удовлетворения. Сам господин Лысанов покинул должность по собственному желанию, после чего надзорный орган обратился в суд к думе, требуя изменить формулировку увольнения на «в связи с утратой доверия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Вадима Лысанова в соцсети Фото: страница Вадима Лысанова в соцсети