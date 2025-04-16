Yota: интерес россиян к самиздат-площадкам вырос на 37%

Число пользователей на самиздат-площадках за год увеличилось на 37%, а проведенное на этих ресурсах время — на 24%. Эти данные приводятся в исследовании Yota (есть у «Ъ») за первый квартал 2024 и 2025 годов. В целом количество пользователей онлайн-сервисов для чтения книг выросло на 10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Основную долю прироста обеспечили самиздат-площадки — на них пришлось 62% новых читателей, а на классические электронные библиотеки — 38%. Объем данных, потребляемых пользователями самиздат-сервисов, вырос на 30%, а на обычных книжных платформах — всего на 2%. Кроме того, на самиздат-площадках пользователи проводят больше времени — этот показатель увеличился на 24%, тогда как у традиционных сервисов, напротив, снизился на 6%.

По объему потребляемого трафика лидером остается «ЛитРес», на втором месте «Яндекс Книги». Также в топ-5 вошли самиздат-площадки Author Today, Litgorod и Litnet.com

Активнее всего самиздат-сервисами пользуются люди от 36 до 45 лет — на них приходится 28% трафика и 29% аудитории таких платформ. Основной аудиторией онлайн-библиотек являются россияне в возрасте 26–45 лет (60% пользователей). При этом традиционные сервисы чаще выбирают женщины (52%), а самиздат-площадки — мужчины (также 52%). Больше всего самиздат-сервисами пользуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

О ситуации на книжном рынке — в материале «Ъ» «ФАС полистает цены».