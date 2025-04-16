Трое жителей Ессентуков предстанут перед судом за похищение и вымогательство

Трое жителей Ессентуков предстанут перед судом за похищение человека и вымогательства 1,1 млн руб. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

«4 января 2025 года двое мужчин и женщина насильно усадили в автомобиль знакомого, который задолжал одной из фигуранток крупную сумму. Похитители сначала привезли пострадавшего в гараж, где связали скотчем и избили, а затем перевезли в квартиру. Там они несколько дней удерживали мужчину, систематически избивая его»,— следует из материалов дела.

Когда потерпевший согласился выполнить требования, его отпустили, предварительно забрав правоустанавливающие документы на квартиру в качестве гарантии возврата долга. Оказавшись на свободе, мужчина обратился в правоохранительные органы.

Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц из корыстных побуждений), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере).

Николай Аксенов