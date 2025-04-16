«Кубань Кредит» представляет эксклюзивные пасхальные монеты в стиле Фаберже

В канун Пасхи Банк «Кубань Кредит» предлагает уникальные памятные монеты из чистого серебра 999 пробы, вдохновленных легендарной коллекцией Фаберже. Эксклюзивное предложение ограничено: тираж составляет всего 999 монет по всему миру.

Масса каждой монеты — 16,8 грамма, цена — 11 000 руб. Все они выполнены в форме пасхальных яиц, которые украшены цветной эмалью на серебряном поле.

Монеты отчеканены в качестве Proof, гарантирующем безупречную поверхность и зеркальный блеск.

Дизайн посвящен знаменитым ювелирным шедеврам Карла Фаберже, которые создавались для российской императорской семьи в качестве пасхальных подарков с 1885 по 1917 год.

Подробная информация — на сайте или в Контакт-центре по телефонам 8-800-555-25-18 или *2518 (звонок с мобильного бесплатный).

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