Нижегородского таможенника подозревают в мошенничестве со страховкой

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля Кстовского таможенного поста. Его подозревают в мошенничестве при получении страховых выплат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным следственного управления на транспорте СКР РФ, таможенник сообщил своему руководству о том, что при возвращении со службы домой попал в ДТП и сломал ногу.

Полученные повреждения были признаны травмой, связанной с исполнением служебных обязанностей. Страховая компания выплатила таможеннику около 400 тыс. руб.

Следователи считают, что озвученная офицером информация об обстоятельствах, в он получил травму, не соответствует действительности. Совместно с ФСБ представители следственного управления на транспорте устанавливают обстоятельств преступления. Проведены обыски и допросы, назначен ряд экспертиз.

Андрей Репин