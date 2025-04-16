Спасатели Удмуртии извлекли тело рыбака из пруда в Малопургинском районе

В Малопургинском районе Удмуртии обнаружили тело рыбака на пруду в деревне Бажаново, сообщил в Telegram председатель Государственного комитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин. Местный житель 1948 года рождения ушел на рыбалку из деревни Гожня.

Добровольцы заметили предмет, похожий на пакет, в 100 м от берега. Выходить на лед было опасно из-за его хрупкости и промоин. Полицейские с помощью квадрокоптера осмотрели найденный предмет и обнаружили рядом с ним тело пропавшего мужчины.

Спасатели на сапборте добрались до места, но, к тому времени рыбак уже не подавал признаков жизни. Они транспортировали тело на берег и передали его полиции. Причина смерти устанавливается правоохранительными органами.