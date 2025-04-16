Цена квадратного метра в новостройках Челябинска превысила 150 тыс. рублей

В марте 2025 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилой недвижимости в Челябинска составила 150,5 тыс. руб. Это на 2% или 3,4 тыс. руб. больше цены в январе, сообщает сервис цифровой аналитики «Объектив.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Аналитики отмечают, что, вопреки ожиданиям, в первом квартале 2025 года жилье в новостройках Челябинска продолжает дорожать. Причина в том, что стимулирующие спрос коммерческими субсидиями девелоперы включают эти расходы в итоговую стоимость квартиры. По мнению экспертов, это приводит к тому, что показатель средней цены квадратного метра в региональном центре не соответствует реальной рыночной ситуации.

По итогам первого квартала совокупный объем нераспроданного строящегося жилья в Челябинске составил 7,6 тыс. лотов или более 434 тыс. кв. м. При этом в открытой экспозиции — на витрине застройщиков на 31 марта 2025 года находилось 5,6 тыс. лотов площадью 316 тыс. кв. м. В марте количество объектов в экспозиции превысил показатель февраля на 4%.

Всего в первом квартале года на первичном рынке недвижимости Челябинска по договорам долевого участия и уступки прав требований было реализовано более 822 квартир. Почти 66% сделок были ипотечными. При текущем объеме остатков городу потребуется два года и три месяца для реализации всего объема жилья в строящихся домах.