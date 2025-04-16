Челябинская полиция выявила нарколабораторию и изъяла 300 кг наркотиков

В Челябинской области полиция задержала четырех подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. У них нашли и изъяли более 300 кг синтетических наркотических средств, а также прекурсоры. Стоимость выявленных веществ составляет более 1 млрд руб. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале.

Крупную партию наркотиков полиция изъяла в ходе розыска. Первым подозреваемым в сбыте запрещенных веществ стал местный житель, который должен был забрать 30 кг синтетических наркотических средств из тайника в Верхнеуральском районе. Он занимался фасовкой и передавал информацию о местоположении товара сообщникам. Они занимались сбытом на территории Кемеровской, Новосибирской и Томской областей.

Далее задержали еще двоих подозреваемых — жительницу Магнитогорска и гражданина страны ближнего зарубежья, которого нашли в Миассе. У них изъяли 3 и 6 кг синтетических наркотиков соответственно. В результате оперативного розыска полиция выявила нарколабораторию в гараже Магнитогорска. Помещение состояло из двух подземных этажей, где производились и хранились наркотики. На месте правоохранители задержали изготовителя запрещенных средств. В нарколаборатории полиция обнаружила более 240 кг веществ.

По данным Ирины Волк, в оборудованном помещении могли производить более 500 кг наркотиков в месяц.

Четверо задержанных находятся под стражей. Полиция продолжает розыск других соучастников.