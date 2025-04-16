В Казани пожар за Самосыровским кладбищем потушили за полтора часа

Вчера около 22:40 за Самосыровским кладбищем в Казани — между Мамадышским и Вознесенским трактами — произошло возгорание. Пожар ликвидировали за 1,5 часа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Причиной пожара стало возгорание сухой травы.

В тушении огня участвовали пожарные подразделения 6 и 7 пожарно-спасательных частей, а также техника управляющей компании — трактор для создания минерализованной полосы вокруг населенного пункта.

К ликвидации пожара подключились 50 местных жителей, используя подручные средства для тушения.

Артём Дергунов