Челябинскую компанию оштрафовали на 2,5 млн рублей за незаконную перевозку нефти

Компанию из Челябинской области и ее директора признали виновными в недостоверном декларировании товаров (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ) и оштрафовали на 2,5 млн руб. Организация вывезла из страны 32 т нефтепродуктов, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Схему нелегального экспорта нефти выявили сотрудники Уральской оперативной таможни. Установлено, что за два года компания вывезла продукцию стоимостью более 6 млн руб. Товар продавали в Армению, Казахстан и Кыргызстан. Предприниматель заявлял недостоверный код товара, чтобы уйти от декларирования нефти и обязательных платежей.

Виталина Ярховска