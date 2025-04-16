На Кубани в марте выдали кредитных карт на 6 млрд рублей

Объединенное Кредитное Бюро зафиксировало снижение активности на рынке кредитных карт в марте и первом квартале 2025 года. В марте банки оформили 1,14 млн кредитных карт с совокупным лимитом 144,22 млрд руб. Это на 53% меньше по числу договоров и на 45% по объему лимитов по сравнению с мартом 2024 года, когда было выдано 2,44 млн карт на 261,17 млрд руб. При этом средний лимит за год вырос на 18% — до 126 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Относительно февраля 2025 года объем выдач также снизился: число выданных карт упало на 13%, совокупный лимит — на 10%. В феврале было оформлено 1,32 млн карт на 160,94 млрд руб. Средний лимит по карте увеличился на 4% и составил 126 тыс. руб. против 122 тыс. руб. месяцем ранее.

В целом в I квартале 2025 года банки выдали 3,66 млн кредитных карт с общим лимитом 441,1 млрд руб., что на 34% и 35% соответственно ниже показателей IV квартала 2024 года. Тогда было оформлено 5,53 млн карт на 682,5 млрд руб. Средний лимит по картам за этот период снизился на 2% — до 121 тыс. руб. В годовом выражении число выданных кредиток снизилось на 47%, общий лимит — на 37%, а средний лимит вырос на 19% (101 тыс. руб. в I квартале 2024 года).

Среди регионов лидером по объемам кредитных лимитов в марте остается Москва: 77,23 тыс. карт с совокупным лимитом 12,47 млрд руб., средний лимит — 161 тыс. руб. На втором месте — Московская область (62,92 тыс. карт, 9,25 млрд руб., лимит 147 тыс. руб.), далее следуют Санкт-Петербург (44,51 тыс. карт, 6,16 млрд руб., 138 тыс. руб.), Краснодарский край (48,09 тыс. карт, 6,03 млрд руб., 125 тыс. руб.) и Татарстан (33,93 тыс. карт, 4,24 млрд руб., 125 тыс. руб.).

Наибольшие средние лимиты по итогам марта были зафиксированы в Ненецком АО и Сахалинской области — 177 тыс. руб., Камчатском крае — 174 тыс. руб., Москве — 161 тыс. руб., ЯНАО — 158 тыс. руб., Якутии — 156 тыс. руб. Рост по этим регионам составил от 8% до 20% за месяц.

Вячеслав Рыжков