В Оренбурге сотрудница телекоммуникационной компании осуждена за доступ к информации о звонках

Ленинский районный суд Оренбурга признал виновной местную жительницу в совершении преступлений по ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, совершенный лицом с использованием своего служебного положения). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, с сентября по октябрь прошлого года подсудимая на должности специалиста в организации телекоммуникационных услуг неправомерно получила доступ к информации о соединениях потерпевшего (входящие/исходящие звонки, СМС-сообщения). Сделала она это «на почве ревности». Сведения специалист сфотографировала на телефон.

Суд назначил подсудимой штраф в размере 110 тыс. руб., а также на три года лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с доступом к охраняемой законом компьютерной информации. В доход государства конфискованы персональный компьютер и мобильный телефон.

Руфия Кутляева