Ростовской области изъяли 300 килограммов некачественного мяса

В Ростовской области пресекли попытку продажи 300 кг мясной продукции неустановленного происхождения, сообщает пресс-служба регионального Роспотребназдзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как сообщают в ведомстве, ряд плановых проверок по определению качества мясной продукции инспекторы донского Роспотребнадзора провели в течение I квартала 2025 года. Для исследования на соответствие микробиологическим, санитарно-химическим, физико-химическим, паразитологическим и радиологическим стандартам были взяты 503 образца мяса и мясной продукции.

В результате мероприятий серьезные нарушения стандартов были выявлены в 20-ти партиях товара объемом 300 кг. Они изъяты из оборота и подлежат уничтожению.

Валентина Любашенко