Завтра в 29 домах Кировского и Московского районов Казани на день отключат воду

Завтра, 17 апреля, в 29 многоквартирных домах и 31 частном доме Кировского и Московского районов Казани на сутки отключат водоснабжение. Также под отключение попадает один детский сад и три административных здания. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завтра в 91 доме Кировского и Московского районов Казани на день отключат воду

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Завтра в 91 доме Кировского и Московского районов Казани на день отключат воду

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По сообщению пресс-службы, отключение воды связано с работами по улучшению водоснабжения в районах.

Отключение планируется с 9:00 17 апреля до 9:00 18 апреля.

Полный список адресов, попадающих под отключение воды, опубликован в Telegram-канале МУП «Водоканал».

Артём Дергунов