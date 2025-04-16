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Завтра в 29 домах Кировского и Московского районов Казани на день отключат воду

Завтра, 17 апреля, в 29 многоквартирных домах и 31 частном доме Кировского и Московского районов Казани на сутки отключат водоснабжение. Также под отключение попадает один детский сад и три административных здания. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Завтра в 91 доме Кировского и Московского районов Казани на день отключат воду

Завтра в 91 доме Кировского и Московского районов Казани на день отключат воду

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Завтра в 91 доме Кировского и Московского районов Казани на день отключат воду

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По сообщению пресс-службы, отключение воды связано с работами по улучшению водоснабжения в районах.

Отключение планируется с 9:00 17 апреля до 9:00 18 апреля.

Полный список адресов, попадающих под отключение воды, опубликован в Telegram-канале МУП «Водоканал».

Артём Дергунов

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