Завтра в 29 домах Кировского и Московского районов Казани на день отключат воду
Завтра, 17 апреля, в 29 многоквартирных домах и 31 частном доме Кировского и Московского районов Казани на сутки отключат водоснабжение. Также под отключение попадает один детский сад и три административных здания. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».
Завтра в 91 доме Кировского и Московского районов Казани на день отключат воду
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По сообщению пресс-службы, отключение воды связано с работами по улучшению водоснабжения в районах.
Отключение планируется с 9:00 17 апреля до 9:00 18 апреля.
Полный список адресов, попадающих под отключение воды, опубликован в Telegram-канале МУП «Водоканал».