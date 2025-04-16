Герои нашего времени: что показали на «Дне защиты людей» в Челябинске

12 апреля на площади Революции состоялся зрелищный праздник «День защиты людей». Он собрал на своих площадках настоящих героев — огнеборцев, спасателей, полицейских, медиков, волонтеров. На этот раз участниками стали более сорока организаций. В этом году событие прошло уже в четвертый раз.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании «Интерсвязь» Фото: Пресс-служба компании «Интерсвязь»

«Интерес всегда был высок, сразу с первого «Дня защиты людей». Самое главное — люди готовы помогать другим людям. Это здорово», – подчеркивает организатор праздника, председатель совета директоров компании "Интерсвязь" Леонид Вахрамеев.

Было организовано много мастер-классов. Все желающие могли научиться оказывать первую медицинскую помощь, примерить парашюты, надевать костюмы пожарных на скорость, познакомиться с полицейской криминологией, например, снять отпечатки пальцев или сделать фоторобот. Сотрудники компании «Интерсвязь» рассказывали о правилах охраны труда. Также можно было выиграть призы, ответив на вопросы о правилах дорожного движения, поучаствовать в полетах с помощью очков виртуальной реальности и попробовать многое другое. Как всегда, работала полевая кухня. Особый интерес традиционно вызывала выставка спецтехники. Среди десятков образцов были и те, что представлены впервые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании «Интерсвязь» Фото: Пресс-служба компании «Интерсвязь»

«Очень много семей с маленькими детьми приходит. Им интересно полазить по пожарным и полицейским машинам, попробовать себя в роли спасателей и кинологов», - рассказывает организатор праздника, генеральный директор компании «Интерсвязь» Руслан Усманов.

На главной сцене проходило награждение отличившихся сотрудников экстренных служб и просто неравнодушных граждан, проявивших смелость при пожаре, помощи на воде или поиске пропавших.

«В самой экстремальной ситуации от человека требуется смелость и решительность. И те, кто были готовы пожертвовать собой, попали у нас в число награждаемых», - заявил Александр Гриб, министр общественной безопасности Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании «Интерсвязь» Фото: Пресс-служба компании «Интерсвязь»

Новинкой праздника стала премьера гимна «Дня защиты людей». В прошлом году десятилетняя Маргарита Михеева из Златоуста вместе с родителями посетила мероприятие. Ее папа передал сочинение организаторам события — компании «Интерсвязь». Они, в свою очередь, связались с южноуральской поэтессой Натальей Балынской и композитором Полиной Сергиенко. Их тоже захватила эта история, и наши земляки доработали произведение, превратив его в песню.

Организаторами мероприятия являются компания «Интерсвязь», Челябинское региональное отделение «Россоюзспас» и ГТРК «Южный Урал».

ООО фирма «Интерсвязь»