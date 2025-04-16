В Красносулинском районе вода в прудах стала бурой из-за сброса шахтных вод

Вода в прудах в Красносулинском районе Ростовской области окрасилась в бурый цвет. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место специалисты установили, что бурый цвет вода приобрела из-за сброса шахтных вод. Источником загрязнения мог стать водоотливный комплекс бывшей шахты «Бургустинской», закрытой в 2005 году.

В министерстве отметили, что направят юрлицу, эксплуатирующему водоотливные комплексы, предостережение о необходимости соблюдения обязательных требований природоохранного законодательства.

Мария Хоперская