В Красносулинском районе вода в прудах стала бурой из-за сброса шахтных вод
Вода в прудах в Красносулинском районе Ростовской области окрасилась в бурый цвет. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального министерства природных ресурсов и экологии.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Прибывшие на место специалисты установили, что бурый цвет вода приобрела из-за сброса шахтных вод. Источником загрязнения мог стать водоотливный комплекс бывшей шахты «Бургустинской», закрытой в 2005 году.
В министерстве отметили, что направят юрлицу, эксплуатирующему водоотливные комплексы, предостережение о необходимости соблюдения обязательных требований природоохранного законодательства.