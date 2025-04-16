Новый глава бюджетного комитета заксобрания края определится в мае

Комитет краевого парламента по бюджету сегодня принял проект постановления о досрочном прекращении полномочий председателя комитета Елены Зыряновой. Документ планируется рассмотреть на заседании завтра, 17 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Зырянова.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Елена Зырянова.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Ъ-Прикамье» ранее сообщал, что Елена Зырянова написала заявление о сложении полномочий руководителя комитета, сохраняя за собой депутатский мандат. Обязанности руководителя комитета исполняет первый заместитель Армен Гарслян. По данным «Ъ-Прикамье», новый руководитель комитета будет утвержден на пленарной неделе в мае.

Елена Зырянова возглавляет бюджетный комитет краевого парламента с 2012 года.