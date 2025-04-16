В Ярославской области за ночь сгорели три дома

В деревне Измайлово в Переславском районе пожар уничтожил три дачных дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 00:40 15 апреля. Усложняло ситуацию то, что пожар был обнаружен относительно поздно, а населенный пункт находился далеко от пожарной части. К моменту прибытия спасателей горели три дома, огнеборцы не дали распространиться огню еще на два дома и баню.

Ликвидация пожара был объявлена в 6:30, к этому моменту сгорели три дома общей площадью 225 кв.м. В пожаре никто не пострадал.

«Предварительная причина — аварийный режим работы электроприбора»,— сообщили в МЧС.

Алла Чижова