Причиной пожара, в котором сгорели 17 машин в Краснодаре, стал поджог
Краснодарские полицейские установили причину возгорания в подземном паркинге в ЖК «Грин Парк». Здесь днем ранее сгорели 17 автомобилей. В пресс-службе УМВД по Краснодару заявили, что пожар произошел из-за умышленного поджога.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«В результате разбирательства полицейскими установлено, что причиной возгорания стал умышленный поджог одного из припаркованных транспортных средств»,— говорится в заявлении УМВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Санкции указанной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас полиция ищет злоумышленника.
Пожар в подземном паркинге, расположенном на улице имени Дмитрия Благоева, произошел в ночь на 15 апреля. В результате возгорания оказались повреждены 17 машин.