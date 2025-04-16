Причиной пожара, в котором сгорели 17 машин в Краснодаре, стал поджог

Краснодарские полицейские установили причину возгорания в подземном паркинге в ЖК «Грин Парк». Здесь днем ранее сгорели 17 автомобилей. В пресс-службе УМВД по Краснодару заявили, что пожар произошел из-за умышленного поджога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В результате разбирательства полицейскими установлено, что причиной возгорания стал умышленный поджог одного из припаркованных транспортных средств»,— говорится в заявлении УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Санкции указанной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас полиция ищет злоумышленника.

Пожар в подземном паркинге, расположенном на улице имени Дмитрия Благоева, произошел в ночь на 15 апреля. В результате возгорания оказались повреждены 17 машин.

Вячеслав Рыжков