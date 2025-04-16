В Кургане на 2,5 месяца отключат горячую воду в 54 домах для ремонта коллектора

С 12 мая по 31 июля в 54 многоквартирных домах по улицам Некрасова, Дзержинского, Бурова-Петрова и проспекту Машиностроителей Курганская генерирующая компания (КГК) отключит горячее водоснабжение. Это необходимо для ремонта коллектора и подготовки сетей к зиме, сообщает пресс-служба предприятия.

КГК в мае начнет демонтаж участка тепломагистрали «Север-2» на пересечении улиц Дзержинского и Машиностроителей. К концу июня он будет восстановлен. В июле начнутся гидравлические испытания тепловых сетей, чтобы подготовить их к предстоящему отопительному сезону. Подача горячей воды возобновится в конце месяцв, если тестирование пройдет успешно.

Виталина Ярховска