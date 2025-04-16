В Ярославской области вновь пройдет проверка очистных

В Ярославскую область приехала специальная комиссия министерства природных ресурсов РФ для проверки очистных сооружений, построенных по федеральному проекту «Оздоровление Волги». Об этом сообщил заместитель председателя областного правительства и министр строительства и ЖКХ Александр Баланцев на заседании комитета по ЖКХ облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Напомним, в рамках проекта «Оздоровление Волги» в регионе построили и реконструировали 10 очистных сооружений, из них восемь не достигали нормативных показателей очистки сточных вод. Проверка проводилась в мае 2024 года. По словам господина Баланцева, ситуация сейчас изменилась.

«Хорошие показатели на выходе у очистных в Каменниках, Золоторучье (Углич), Большое село. Плюс два коллектора у нас в Угличе и в Дюдьково на сегодняшний день стабильно работают. Каменники, Золоторучье, Большое село у нас, я думаю, летом по проектным показателям на рыбхоз мы выходим»,— сообщил зампред.

Ранее «Ъ-Ярославль», что после майской проверки из областного бюджета было выделено 100 млн на доработку очистных. Эти деньги, как сообщил господин Баланцев, пойдут на объекты в поселке Судоверфь и селе Новый Некоуз.

«Там надо строить дополнительную очистку для выхода на показатели рыбхоза. В 2025 году подавляющее большинство очистных сооружений, мы надеемся, выйдет на рыбхоз»,— пояснил господин Баланцев.