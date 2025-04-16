В Челябинске концертный зал имени Прокофьева закроют на ремонт до конца лета

Концертный зал имени Сергея Прокофьева в Челябинске закроют на ремонт с 6 мая. В культурном учреждении заменят пол на сцене. Информацию о закрытии опубликовала пресс-служба Челябинской филармонии на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Концертный зал будет закрыт до конца лета. 28 августа там состоится выступление оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема в рамках фестиваля «Какой удивительный мир». Отмечается, что кассы концертного зала будут работать в обычном режиме.

Согласно сайту госзакупок, в концертном зале запланирован капитальный ремонт пола на сцене. Сейчас та имеются потертости и прогибы. Стоимость работ составит 5,2 млн руб. Ремонт необходимо завершить до 25 августа 2025 года. Подрядчик, победивший в аукционе, не раскрывается.

Кроме того, на сайте госзакупок размещена информация о том, что сейчас исполняется контракт на капитальный ремонт паркета и замене дверных проемов на первом и втором этажах концертного зала имени Прокофьева. Договор заключен 14 апреля с ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства». Организация победила в аукционе с ценовым предложением в 16,4 млн руб. Срок окончания работ — 1 октября 2025 года.