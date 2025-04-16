Сочи вошел в топ-10 направлений для автопутешествий

В апреле Сочи и Москва разделили второе место в рейтинге популярных направлений для автопутешествий. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, города собрали по 7% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

На курорте автопутешественники останавливаются в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,8 тыс. руб.

В столице России путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,9 тыс. руб.

Первое место в рейтинге популярных направлений для автопутешествий занял Санкт-Петербург, который собрал 8% бронирований. В культурной столице автопутешественники предпочитают оставаться в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,2 тыс. руб.

Третье место в рейтинге популярных направлений для автопутешествий занял Краснодар, который собрал 4% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,1 тыс. руб.

В топ-10 также попал еще один город Краснодарского края. В Геленджике автопутешественники останавливаются в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4 тыс. руб.

Мария Удовик