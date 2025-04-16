В Кургане автомобилистку будут судить за гибель пешехода на остановке

Прокуратура Кургана утвердила обвинительное заключение в отношении 21-летней местной жительницы по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека). Она врезалась в остановку, где находилась 49-летняя горожанка, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Следствие установило, что 26 января местная жительница на автомобиле Volkswagen Golf двигалась со скоростью 108 км в час по проспекту Конституции. Не справившись с управлением, она врезалась в остановку «Больница имени Красного Креста», где находилась пешеход. От полученных травм горожанка скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Вину жительница Кургана признала в полном объеме. В качестве заглаживания вреда передала родственникам погибшей 1 млн. руб. Материалы уголовного дела направлены в городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска