Перевалка грузов в портах Азово-Черноморского бассейна сократилась на 11,4%

По итогам первого квартала 2025 года объем грузооборота морских торговых портов России составил 208,2 млн т, что эквивалентно 94,4% показателя аналогичного периода прошлого года. Снижение зафиксировано во всех портовых бассейнах, за исключением Дальневосточного, где динамика осталась положительной (+0,1%). Наибольшее снижение показали Каспийский бассейн (–32,9%), Азово-Черноморский (–11,6%), Арктический (–8,7%) и Балтийский (–1,8%), следует из анализа АО «Морцентр-ТЭК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Экспортные отгрузки достигли 164,4 млн т (94,6% от уровня 2024 года), объем каботажных перевозок составил 15,7 млн т (80,9%). В то же время отмечен рост транзитных потоков — на 3,1%, до 18 млн т, а также увеличение импорта — на 2,9%, до 10,1 млн т.

Перевалка сухих грузов снизилась на 5,3%, составив 98,4 млн т. При этом позитивную динамику продемонстрировали удобрения (+17,9%) и черные металлы (+21,1%). Грузооборот контейнеров остался на уровне прошлого года (100,7%), при этом в двадцатифутовом эквиваленте перевалено 1,38 млн ДФЭ, что составляет 102,5% к аналогичному периоду 2024 года.

В сегменте наливных грузов зафиксировано снижение на 5,8% — до 109,8 млн т. Рост показали химические грузы и сжиженный газ, в то время как объемы прочих наливных грузов продемонстрировали спад.

Вячеслав Рыжков