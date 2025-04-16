Житель Омска переоделся медработником, чтобы обокрасть раненого бойца СВО

Прокуратура отдала под суд 39-летнего жителя Омска, который переоделся медработником, чтобы обокрасть раненого участника спецоперации. По ст. 158 УК РФ (кража) злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в феврале 2025 обвиняемый узнал от знакомого о том, что в одной из больниц Омска проходит лечение участник СВО, у которого при себе имеется крупная сумма. Злоумышленник приобрел одежду для медперсонала и под видом врача проник в палату бойца. Воспользовавшись его отсутствием, он похитил из тумбочки барсетку с документами, 30 тыс. руб. наличными, после чего скрылся.

Просмотрев записи больничных видеокамер, полицейские установили личность подозреваемого. Злоумышленника задержали. Он признал вину и еще до передачи дела в суд вернул участнику СВО деньги.

Илья Николаев