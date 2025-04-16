15 апреля на дорогах Казани в трех ДТП пострадали три человека

За минувшие сутки на дорогах Казани было зарегистрировано три ДТП, в которых пострадали три человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Первое ДТП — опрокидывание автомобиля в результате превышения скорости. Во втором случае водитель совершил наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Третья авария произошла на регулируемом перекрестке: при повороте налево один из водителей не уступил дорогу.

Всего за сутки поступило 201 сообщение о дорожно-транспортных происшествиях. В 32 случаях зафиксирован только материальный ущерб. В центрах оформления ДТП были зарегистрированы 89 происшествий, еще 32 — оформлены на месте сотрудниками Госавтоинспекции.

Кроме того, сотрудники полиции задержали восемь водителей в состоянии алкогольного опьянения и троих, не имеющих права управления транспортным средством.

В отделения полиции доставлены пятеро граждан — по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов