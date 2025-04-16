Аэропорт Ярославля приостановил работу

Росавиация сообщила об ограничениях на прием и отправку самолетов в аэропорту Ярославля. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале в 7:20 16 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет»,— добавил господин Кореняко.

Ограничения также введены в аэропорту Нижнего Новгорода.

Алла Чижова