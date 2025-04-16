Аэропорт Ярославля приостановил работу
Росавиация сообщила об ограничениях на прием и отправку самолетов в аэропорту Ярославля. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале в 7:20 16 апреля.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет»,— добавил господин Кореняко.
Ограничения также введены в аэропорту Нижнего Новгорода.