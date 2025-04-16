Два беспилотника ВСУ уничтожены в небе над Крымом

Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым и другие регионы России. Как сообщает Министерство обороны РФ, в течение ночи дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 26 вражеских дронов самолетного типа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным военного ведомства, два беспилотных летательных аппарата были сбиты над территорией Республики Крым. Девять дронов уничтожены над Воронежской областью, восемь — над Белгородской, четыре — над Курской, два — над Липецкой областями. Еще один беспилотник ликвидирован в небе над Московским регионом.

Наталья Решетняк