Девятибалльные пробки образовались у Тургеневского моста в Краснодаре

Многокилометровые пробки образовались на подъездах к Тургеневскому мосту в Краснодаре в первый день его капитального ремонта, начавшегося 16 апреля 2025 года. По информации сервиса «Яндекс Карты», к 7:30 пробка на Тургеневском шоссе со стороны Адыгеи растянулась на 2,8 км, со стороны краевой столицы на улице Тургенева — на 1,5 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс Карты» Фото: «Яндекс Карты»

Согласно вчерашнему сообщению пресс-службы администрации города, изменения в организации движения затронули правую сторону моста при выезде из Краснодара в Адыгею. Транспортные потоки в обоих направлениях теперь перемещаются по его левой части.

Для уменьшения нагрузки власти организовали одностороннее движение на спуске с моста и участках улиц Буденного и Братьев Игнатовых. Пешеходам доступен только тротуар по левой стороне переправы. У обоих концов моста установлены регулируемые переходы.

Проход под мостом закрыт на пешеходной набережной и в районе пересечения улицы Буденного с Кубанской набережной. Пешеходы, велосипедисты и маломобильные граждане могут использовать существующие переходы.

Грузовой транспорт полностью исключен из движения по Тургеневскому мосту. Для него организованы объездные маршруты через Южный, Восточный и Западный обходы, Ростовское и Ейское шоссе, а также Яблоновский мост. На подъездах к городу установлены соответствующие указатели. За порядком и безопасностью следят дежурные экипажи ДПС.

Лия Пацан