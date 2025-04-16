Активность по поиску работы в Челябинской области выросла на 50%

За март 2025 года жители Челябинской области открыли или обновили более 132 тыс. резюме, что на 51% больше, чем год назад. Чаще всего трудоустроиться на новое место хотели специалисты рабочих профессий (22% всех резюме) и сотрудники сферы продаж и обслуживания клиентов (17%), сообщает hh.ru.

Также местные кандидаты интересуются работой в качестве обслуживающего персонала, в сфере транспорта, логистики и перевозок (по 16% активных резюме), строителей (по 13%) и административного персонала (10%).

Самый заметный рост резюме по сравнению с мартом 2024 года произошел в сферах: «Автомобильный бизнес» (+139% активных резюме), «Транспорт, логистика, перевозки» (+87%), «Рабочий персонал» (+74%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+66%), «Домашний, обслуживающий персонал» (+61%), «Продажи, обслуживание клиентов» (+51%), «Безопасность» (+48%), «Строительство, недвижимость» (+45%). Кроме того, отмечают в hh.ru, на рынке труда в регионе не оказалось ни одного профессионального направления, где соискательская активность сократилась по сравнению с прошлогодними показателями.

Виталина Ярховска