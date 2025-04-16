При пожаре в Златоусте погибли четыре человека

Во время ликвидации пожара в СНТ «Металлург-1» в Златоусте сотрудники МЧС обнаружили четырех погибших взрослых. Их личности устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Возгорание ликвидировали на площади 16 кв. м силами 12 человек и четырех единиц техники. Пожарным удалось не допустить переход огня на соседние строения. К месту направляются специалисты дознания и испытательная лаборатория для установления причины произошедшего.

Следственные органы СУ СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Виталина Ярховска