Минимущества добилось запрета на продажу бывшего здания профтехучилища в Пермском крае

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности (МИГД) региона о запрете продажи здания бывшего профессионального училища на улице Розалии Землячки, 11, в Перми. Соответствующее определение было вынесено 3 апреля 2025 года.

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Региональные власти требуют вернуть здание учебного корпуса площадью 4 541,6 кв. м. и земельный участок под ним (5 666 кв. м.) из федеральной собственности в краевую. Более десяти лет назад строение передали пермскому филиалу Высшей школы экономики (в федеральную собственность) под образовательные цели. Однако вуз не использовал его, а позднее отказался от здания.

Росимущество, в свою очередь, выставило его на торги с начальной ценой 96,3 млн руб. В МИГД, в свою очередь, заявили, что здание подлежит передаче (возврату) в собственность Пермского края и что объекты, предназначенные для целей образования, не должны продаваться в частные руки.

Суд запретил Территориальному управлению Росимущества в Пермском крае до рассмотрения иска продавать земельный участок и здание, а также регистрировать переход прав на них. Торги по зданию профтехучилища, которые должны были пройти этой весной, теперь заморожены до окончательного решения суда.