Исследование: 22% туристов предпочитают Геленджик, Сочи и Туапсе вместо Анапы

Россияне стали чаще выбирать альтернативные Анапе места отдыха, отдавая предпочтение другим курортам Краснодарского края, побережью Азовского моря и Каспия. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование YouTravel.me.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Наибольшей популярностью пользуются Геленджик, Сочи и Туапсе, которые выбрали 22% опрошенных. Около 18% респондентов предпочли курорты Азовского моря — Ейск, Тамань и Кучугуры, ценя их за спокойную атмосферу и доступные цены.

Страны ближнего зарубежья также сохраняют высокие показатели: Абхазию выбрали 15% участников опроса, а курорты Грузии — 8%. Среди внутренних российских направлений растет востребованность каспийского побережья Дагестана, где планируют отдохнуть 14% опрошенных. Популярность Крыма составляет 7%.

Исследование также выявило растущий интерес к специализированным форматам отдыха: 9% респондентов рассматривают гастрономические и винные туры в самой Анапе, что демонстрирует формирование новых направлений на туристическом рынке.

Наталья Решетняк