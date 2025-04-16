Экономика Китая выросла на 5,4% в первом квартале 2025 года

ВВП Китая вырос на 5,4% в годовом выражении за январь–март 2025 года, сообщило 16 апреля Государственное статистическое управление. Объем экономики достиг 31,88 трлн юаней ($4,42 трлн), а квартальный прирост составил 1,2% по сравнению с октябрем–декабрем 2024 года.

Основной вклад в динамику обеспечили промышленность и сфера услуг. Добавленная стоимость вторичного сектора (производство) выросла на 5,9%, третичного (услуги) — на 5,3%. Сельское хозяйство увеличило показатели на 3,5%.

Рост превысил как результат 2024 года (5%), так и официальный целевой ориентир на 2025 год — «примерно на 5%».